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Sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Beycuma beldesinde, bir kişi, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, beldeye bağlı Eceler köyü Hacılar Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Ercan N.

Sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Beycuma beldesinde, bir kişi, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, beldeye bağlı Eceler köyü Hacılar Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Ercan N. bir süredir gözükmeyince akrabaları tarafından merak edildi. Ercan N.’ nin evine gelen akrabaları yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istendi. Olay yerinde yapılan araştırmalar sonucu Ercan N.’nin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. İncelemeler sonrası sobadan çıkan gazla zehirlenen Ercan N. bugün köyünde ikindi namazını müteakip mahalle asri mezarlığına defin edilecek.

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Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Zeynep Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
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