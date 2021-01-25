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SOBE yarı yoğun eğitim programını başlatıyor

25.01.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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SOBE yarı yoğun eğitim programını başlatıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından kente kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), küçük yaştaki otizmli çocuklar için yarı yoğun eğitim programını başlatıyor.SOBE, küçük yaştaki otizmli çocuklar için yarı yoğun eğitim programını 1Şubat’ta başlatıyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından kente kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), küçük yaştaki otizmli çocuklar için yarı yoğun eğitim programını başlatıyor.
SOBE, küçük yaştaki otizmli çocuklar için yarı yoğun eğitim programını 1Şubat’ta başlatıyor. Yoğun talep gören program için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Kurada çıkan çocuklar 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında merkezin eğitim ve terapi hizmetlerinden faydalanacak. Erken yaşlarda uygulamalı davranış analizi (ABA) ile verilen özel eğitim, otizmli çocukların yaşam kalitesinde önemli düzeyde ilerlemeler sağlıyor. Çocukların öğrenmeye yönelik motivasyonları artırılabiliyor, sık görülen ve otizme özgü olduğu düşünülen davranış sorunları önemli ölçüde azaltılarak beceri yetersizlikleri giderilebiliyor. Erken tanı ve yoğun eğitim programlarıyla otizmli çocukların yaklaşık yüzde 50’sinin otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor. Verilen eğitimlerin sağladığı gelişim ile otizmli çocuklar daha iyi bir seviyeye geliyor, hatta diğer arkadaşlarından davranışsal bir farkı kalmayabiliyor. Bu nedenle olabildiğince erken dönemde tanı koymak ve haftada en az 20-30 saati bulan yoğun bire bir eğitim almalarını sağlamak önem arz ediyor. Özellikle 5 yaş öncesinde verilen bu eğitim ayrı bir değer taşıyor. Yoğun eğitimler otizmli çocukların topluma, eğitim hayatına, sosyal hayata kazandırılmasına ve bağımsız bireyler haline gelmesine vesile oluyor.
Her otizmli çocuğun nitelikli eğitime olan ihtiyacı SOBE Vakfı’nın misyonu olduğu için yüksek maliyetli eğitimler SOBE Vakfı ve hayırseverlerin desteğiyle karşılanıyor ve öğrencilerin çoğuna burs veriliyor. Yarı yoğun eğitim programında da yine öğrencilerin çoğunun eğitim giderleri vakıf tarafından karşılanacak.

SOBE yarı yoğun eğitim programını başlatıyor

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