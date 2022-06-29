Sodexo FlexoGift ile bayramda hediye seçme özgürlüğü

İSTANBUL (AA) - Kurumsal dijital hediye platformu FlexoGift, Kurban Bayramı’nda çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen işverenlere seçme özgürlüğünün çalışanda olduğu yeni nesil bir alternatif sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme, kurumsal hediye alanında değişen çalışan beklentisi ve şirketlerin farklılaşan ihtiyaçlarına uçtan uca dijital FlexoGift çözümü ile cevap veriyor.

Çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen işverenler, kurumsal hediye platformu FlexoGift ile süreçlerini dijitalleştirirken, çalışanlarına hediye seçiminde özgürlük ve esneklik sağlayarak kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunuyor.

İşverenlerin, hediye tedarik ve teslimi gibi operasyonel süreçlere gerek kalmadan özel günlerde çalışanlarının yanında olmalarına olanak sağlayan FlexoGift, çalışanlara dijital hediye bakiyelerini çalışanların ihtiyaçlarına göre değerlendirme imkanı sunarak "esnekliği" sağlıyor.

- Yaşamın her alanına dokunan hediyeler FlexoGift uygulamasında

FlexoGift platformu geniş marka ve kategori yelpazesi ile çalışanlara iş ve yaşam dengelerini kendi ihtiyaçlarına göre yönetebilecekleri esnek, hızlı ve dijital bir hediye dünyası sunuyor. Sadece market, gıda, giyim değil, teknoloji, kişisel bakım, spor, e-ticaret platformlarında harcama yapma imkanı sunan FlexoGift sayesinde çalışanlar istedikleri ürün ya da hizmeti ister online ister fiziki olarak telefonlarında bulunan dijital cüzdan ile kolay bir şekilde alabiliyor.

İşverenler çalışanlarına SMS aracılığıyla ulaştırdığı hediye bakiyeleri ile aralarında Boyner, Beymen Business, Opet, Etstur, Mars Sportif, A101, CarrefourSA, Hopi, Teknosa, Trendyol gibi markaların bulunduğu 20 bin noktadan özgürce alışveriş yapma ayrıcalığını yaşatıyor. FlexoGift sayesinde çalışanlar dijital hediye bakiyelerini ihtiyaçlarına göre birden fazla marka arasında bölüştürerek kullanabiliyor.

- Market dışı kategorilerde harcama tercihleri yaklaşık 2 kat arttı

Sodexo’nun verilerine göre, 2020 ve 2022 yılları karşılaştırıldığında 2022 yılında çalışanların seçme özgürlüğü arttıkça gıda dışı kategorilerde harcama tercihlerinin yaklaşık 2 kat arttığı görülüyor. Hediye seçme şekli çalışanların yaş aralıklarına göre de değişiklik gösteriyor. FlexoGift kurumsal dijital hediye platformunda 30 yaş altı çalışanlar seçimlerini yüzde 25 oranında gıda kategorilerinden yana kullanırken, 50 yaş üstü çalışanlarda bu oran yüzde 32.

Sodexo, bu döneme özel olarak şirketlere 4 adet paket seçeneği sunuyor. FlexoGift Temel Gıda Paketi, FlexoGift Geniş Gıda Paketi, FlexoGift Karma Paket ve FlexoGift Tüm İhtiyaçlar Paketi, çalışanlara seçme özgürlüğü vererek dijital hediye çeklerinin ihtiyaçlara göre kullanılmasına imkan sağlıyor.

