Sodexo Türkiye'ye globalden 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Türkiye ekibi, imza attığı başarılı çalışmalarla Sodexo Global tarafından bu yıl da ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Liderleri'nin bir araya gelerek Sodexo'nun global stratejilerini birlikte değerlendirme fırsatı buldukları ve kendi ülkelerindeki başarı hikayelerini diğer ülkelere ilham vermek amacıyla paylaştıkları bir organizasyon olan Sodexo Benefits and Rewards Convention, bu yıl da başarıyla gerçekleştirildi.

Sodexo çatısı altında faaliyet gösteren 31 ülkenin yıl boyunca uyguladığı öne çıkan çalışmaların, Sodexo Global üst yönetimi tarafından değerlendirildiği ve ödüllendirildiği etkinlikte Sodexo Türkiye ekibi, finansal başarıları ve çalışan bağlılığını güçlendirme alanında geliştirdiği FlexoGift ürünü ile toplam 3 ödüle layık görüldü.

- "3 ödül ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri olarak, çalışanların ve işverenlerin her an yanında olan, onların değişen ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş çözüm ve hizmetler sunan bir platform olma amacıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda farklı ülkelerin ekipleriyle bir arada olmak, projelerimizi anlatmak ve fikir alışverişinde bulunmak hem bizim için hem de diğer ekipler için çok değerli. Sodexo Türkiye ise global ekipler içerisinde çevik ve cesur hamleleriyle bu yolda bayrağı taşıyan ülke konumunda. Bu yıl Türkiye ekibi olarak, ilham olacak nitelikteki çalışmalarımız sayesinde toplam 3 ödül ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlardan en önemlisi, kurumsal ödüllendirme dünyasına yenilikçi yaklaşımımızın bir sonuca olarak ortaya çıkan FlexoGift için aldığımız ödül. Dünyamızın sürdürülebilirliği için karbon ayak izini azaltma konusunda global taahhütlerde bulunan bir şirketin Türkiye ekibi olarak, FlexoGift ürünümüzü geliştirirken de aynı hassasiyeti gözettik. Uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak kaynakların verimli tüketilmesini hedefleyen bir ürün ortaya çıkarttık. Sürdürülebilir finansal başarılarımız ve yan haklar dünyasına yenilikçi yaklaşımımızın ödülle taçlandırılmasını sağlayan tüm ekibime gönülden teşekkür ediyorum."

- FlexoGift, diğer ülkelere ilham oldu

Verilen bilgiye göre, Sodexo Türkiye ekibi, çalışanlara uçtan uca dijital bir deneyim yaşatan kurumsal hediye platformu FlexoGift ile özel ödülün sahibi oldu. Sodexo’nun çalışan bağlılığını güçlendirme stratejisine doğrudan hizmet eden FlexoGift, kurumsal yan haklar dünyasının şekillendirilmesi konusunda örnek proje olarak öne çıktı.

Geniş marka ve kategori yelpazesi ile bir değer zinciri yaratan FlexoGift platformu, çalışanlara iş ve yaşam dengelerini kendi ihtiyaçlarına göre yönetebilecekleri esnek, hızlı ve dijital bir hediye dünyası sunuyor. Çalışanlara kişiselleştirilmiş bir hediye alternatifi sunarak motivasyonlarının artırılmasına katkı sağlayan FlexoGift sayesinde işverenler, çalışanlarına dijital bir şekilde anında bakiye aktarabiliyor. Böylece operasyonel süreçler ortadan kalkıyor.

FlexoGift'in gıda dışı kategorilerde de sunduğu geniş yelpaze sayesinde çalışanlar, istedikleri ürünü sadece telefonlarında bulunan dijital cüzdan ile kolay bir şekilde satın alabiliyor ve dijital hediye bakiyelerini birden fazla marka arasında bölüştürerek mağazalarda veya e-ticaret kanallarında kullanabiliyor.

Uçtan uca sunduğu dijital deneyim ile fiziksel hediye kartlarından ayrışan FlexoGift, aynı zamanda çevresel kaynakların bilinçli tüketimi konusunda hassas olan markalar için sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.

