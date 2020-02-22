Şoförler eğitim aldı

Muratpaşa Belediyesi, belediyede görev yapan şoförlere yönelik trafik kulları ve araç içi davranış şekilleri hakkında eğitim çalışması gerçekleştirdi. 2 grup halinde düzenlenen eğitim Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce verildi.

Antalya’nın kalbi Muratpaşa’da, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Komşularım” diye seslendiği ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, onların refah ve mutluluğunun arttırmak için proje ve hizmetleri bir bir hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, belediyenin kurumsal yapısını güçlendirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi, bu kapsamda belediyenin tüm birimlerinde iş verimliliğinin artması ve çalışanlarının bugünün dünyasıyla her anlamda entegre olmaları için eğitim ve seminer programları düzenliyor. Bu programda farklı kurum kuruluşlarla da işbirlikleri gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi son olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü’yle eğitim çalışması gerçekleştirdi. Belediyede görev yapan şoförlere yönelik eğitim çalışmasında Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları trafik kulları ve araç içi davranış şekilleri hakkında şoförleri bilgilendirdi. Eğitim sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup şekilde gerçekleştirilirken programa tüm şoförler katıldı.



