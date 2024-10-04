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  4. Sofram'ın ünlü şefi Hüseyin Kankaya bir kez daha MasterChef'te!

Sofram'ın ünlü şefi Hüseyin Kankaya bir kez daha MasterChef'te!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.10.2024 16:24
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Tv8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı MasterChef Türkiye'ye geçtiğimiz sezon Deniz Mahsulleri Taco ürünü ile damga vuran Sofram'ın ünlü şefi Hüseyin Kankaya bu sezon yine MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor. Hüseyin Kankaya ve kardeşi Kaan Kankaya MasterChef'in yeni bölümde harikalar yaratacak.

Sofram'ın ünlü şefi Hüseyin Kankaya bir kez daha MasterChef'te!

Tv8 ekranlarında yayınlanan, ekranların en çok izlenen programı MasterChef Türkiye'ye geçtiğimiz sezon konuk şef olarak katılan Hüseyin Kankaya, yarışmaya Deniz Mahsulleri Taco ürünü ile damga vurmuştu.

Herkes için 'Yemek Bir Ödül Olmalı' mottosu ile yola çıkan ve bir örneği olmayan lezzetler sunma vaadi ile Silivri Selimpaşa'da 1978'den bu günlere hizmet veren ünlü şef Hüseyin Kankaya ve kardeşi Kaan Kankaya bu sezon yine MasterChef'in yeni bölümüne konuk olacak.

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Hüseyin Kankaya bu defa programda, kendi restaurantlarında sundukları 'Deniz Ürünleri Sarma' ürününü tanıtacak.

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DENİZ ÜRÜNLERİ SARMA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Kalamar
Karides
Ahtapot
Yengeç Bacağı
Ezine Peyniri
Eşkina Balığı yada Trança Balığı
Tuz
Karabiber
Cranberries üzüm

YAPILIŞI

Yaprak sarma inceliğinde açılmış olan Eşkina yada Tranca Balığı, kalamar karides ahtapot yengeç bacağı ve Ezine peyniri ile birlikte hazırlanan bir harç ile, evde yaprak sarma sarar gibi sarılarak harmanlanır ve ızgaraya verilir.

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