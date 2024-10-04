Sofram'ın ünlü şefi Hüseyin Kankaya bir kez daha MasterChef'te!

Tv8 ekranlarında yayınlanan, ekranların en çok izlenen programı MasterChef Türkiye'ye geçtiğimiz sezon konuk şef olarak katılan Hüseyin Kankaya, yarışmaya Deniz Mahsulleri Taco ürünü ile damga vurmuştu.

Herkes için 'Yemek Bir Ödül Olmalı' mottosu ile yola çıkan ve bir örneği olmayan lezzetler sunma vaadi ile Silivri Selimpaşa'da 1978'den bu günlere hizmet veren ünlü şef Hüseyin Kankaya ve kardeşi Kaan Kankaya bu sezon yine MasterChef'in yeni bölümüne konuk olacak.

Hüseyin Kankaya bu defa programda, kendi restaurantlarında sundukları 'Deniz Ürünleri Sarma' ürününü tanıtacak.

DENİZ ÜRÜNLERİ SARMA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Kalamar

Karides

Ahtapot

Yengeç Bacağı

Ezine Peyniri

Eşkina Balığı yada Trança Balığı

Tuz

Karabiber

Cranberries üzüm

YAPILIŞI

Yaprak sarma inceliğinde açılmış olan Eşkina yada Tranca Balığı, kalamar karides ahtapot yengeç bacağı ve Ezine peyniri ile birlikte hazırlanan bir harç ile, evde yaprak sarma sarar gibi sarılarak harmanlanır ve ızgaraya verilir.