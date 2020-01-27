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Soğuk havaların tetiklediği ağrılara dikkat

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bir çok kişinin bel, sırt ve boyun ağrısı çektiğini belirten Op.Dr.

Soğuk havaların tetiklediği ağrılara dikkat

Bir çok kişinin bel, sırt ve boyun ağrısı çektiğini belirten Op.Dr. Kerem Bıkmaz, bu ağrıların soğuk havalarda artış gösterdiğini söyledi.
Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Kronikleşmiş ve tekrarlayıcı omurga problemleri kişilerin hayatını çekilmez hale getirebiliyor. Kişilerin günlük yaşam kalitesini iyice düşüren bu sorunlar özellikle soğuk havalarda (sonbahar ve kış aylarında) artış gösteriyor” dedi.
Bel, boyun ve sırt ağrılarının kronikleşmesinin bir çok sebebinin (Disklerde yıpranma, sinir sıkışmaları gibi) olabildiğini ifade eden Dr. Bıkmaz, “Kronikleşen bu ağrılar soğuk havalarla tetikleniyor ve bir sorun yokken ağrılar tekrar kendini göstermeye başlıyor. Bunun sonucunda kişiler de hareket kısıtlılığı, tutukluk, kola ve bacağa yayılan ağrı ve uyuşmalar meydana geliyor. Omurga sıcak ortamlarda daha rahat ettiği için soğuk ortamlar spazmları, gerginliği ve hareket yeteneğini kısıtlıyor, buna bağlı olarak da omurganın direnci azalıyor. Sıcak ortamlarda kaslar daha gevşiyor, omurga hareketleri de bu nedenle kolaylaşıyor” diye konuştu.
Omurga sağlığınızı korumak adına fazla kilolardan kurtulmak gerektiğini kaydeden Dr. Bıkmaz, “Sigaradan uzak durun, çok ağır yükleri kaldırmaktan kaçının, egzersiz yapmayı ihmal etmeyin, hareketsiz yaşamdan uzak durun, uzun süre aynı pozisyonda kalmayın, soğuk havalarda araba camından rüzgar almayın, bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın ve yumuşak, alçak ve derin koltuklarda oturmayı tercih etmeyin” açıklamalarında bulundu.

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