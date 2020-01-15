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  4. Soğuktan üşüyenler büyükşehrin çorbasıyla ısınıyor

Soğuktan üşüyenler büyükşehrin çorbasıyla ısınıyor

AYDIN HABERLERİ  | 15.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Aydın’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır devam eden uygulamayla, soğuk kış günlerinde üşüyenler dağıtılan sıcak çorbayla ısınıyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da soğuk kış aylarında vatandaşların içini ısıtmak için Aydın genelinde çorba dağıtmaya devam ediyor.

Aydın’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır devam eden uygulamayla, soğuk kış günlerinde üşüyenler dağıtılan sıcak çorbayla ısınıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da soğuk kış aylarında vatandaşların içini ısıtmak için Aydın genelinde çorba dağıtmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Aydın genelinde kurulan her pazarda yapılan çorba dağıtımlarından çok mutlu olduklarını söyleyip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Özellikle pazarcı esnafı için dağıtımı yapılan çorbalar gece saatlerinde hazırlanmaya başlıyor. Aydın genelinde kurulan her pazarda sabah saatlerinde yapılan dağıtımlarla günlük 5 bin kişiye ulaşılıyor. Dağıtılan çorbalardan pazarcı esnafının yanı sıra pazara gelen vatandaşlar da faydalanıyor.
Pazarcı esnafı Ali Demircan ise, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek; "Bu uygulamadan hem esnaf hem de buradan geçen vatandaş faydalanıyor. Uygulamadan çok memnunuz. Çorba dağıtımı zor durumdaki vatandaşlarımızın da imdadına yetişiyor. Günlük bir çorba yaklaşık 10 lira. Vatandaş dağıtılan çorbayı alarak sabah kahvaltısını yapmış oluyor" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar özellikle soğuk günlerde çorbanın içlerini ısıttığını belirtiyor.

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