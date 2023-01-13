Söğüt Belediyesinden çalışanlarına yüzde 100 zam

Başkan Sever, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak zam çalışmalarının sonuçlandığı söyledi. Sendika temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Sever sözlerine şöyle devam etti:

"Hesabımızı, kitabımızı yaptık, zaten aylardır ne yapabiliriz şeklinde çalışmalarımızı devam ettiriyorduk. Benim nazarımda kadrolu işçi veya şirket işçisi diye bir ayrım yok. Hepiniz benim gözümde eşitsiniz, hepiniz emekçisiniz. Kadrolu olan da aynı işi yapıyor, şirket işçisi de aynı işi yapıyor. Bu açıdan baktığımda hepiniz benim için birsiniz. Bu konuda hiçbir tereddüdünüz olmasın. Geldiğim günden beri aynısını söylüyorum. Benim için ayrınız gayrınız yok, tüm yaptığım zamlarda hepinizi eşit tutacağım diye söylemiştim. Yine aynı karar doğrultusunda hareket ediyorum. Ülkemiz ekonomik sıkıntıdan geçiyor malum. İnşallah bunları da atlatacağız bu ekonomik krizde sizi ezdirmemek için ve daha rahat yaşayabilmeniz için elimizden geleni yaptık ve maaşlarınıza yüzde 100 zam yaptım arkadaşlar. Geçen yıl ki aldığınız maaşların bordoları burada. Yeni maaş bordrolarının çalışmasını da yaptık. Aldığınız maaşlar arasında çocuk sayısı ve eş durumuna göre ufak tefek farklılıklar olabilir. Ben bugüne kadar ne söz verdiysem yaptım sizlere de verdiğim sözleri tutuyorum ve çalışma arkadaşlarımızı imkanlarımız doğrultusunda en iyisini vermek için elimizden geleni yapıyoruz."

"TÜRKİYE’ DE YÜZDE 100 ZAM VEREN İLK BELEDİYE BİZ OLMUŞUZDUR"

Sever açıklamasının devamında, "Şirket personeline gelince geçen yıl bunu ben eşitlemiştim. Aile yardımı alan kadrolu işçilerimiz var biliyorsunuz. Şirket personelimiz aile yardımı alamıyordu. Biz sendikalara dedik ki bu zammı vereceğiz, aile yardımını herkes alacak. Yani evli ya da bekar da olsa alacak şekilde çalışmamızı yaptık, herkese verdik. Malumunuz yemek parası sözü vermiştim 55 lira yapacağım diye. Ben yine sözümde durdum. Hakem heyetinden karar geldi, sendika temsilcileriniz size anlatmıştır 21 lira önermiş. Sendikamız bunu uygulamamız lazım dedi. Hayır dedim ben sözümde duracağım ve 55 lira olarak yemek ücretlerinizi Ocak 1’den itibaren geçerli olmak üzere onu da verdim arkadaşlar. Ayrıca bu birinci 6 ay için biliyorsunuz için biliyorsunuz. Şimdi hakem heyetinin verdiği bir karar var. İkinci 6 ay Temmuzda yüzde 19, 2024 Ocak ayında 3’üncü dönem olmuş oluyor yüzde 18 ve dördüncü dönem yüzde 17 olmak üzere de hakem heyetinin verdiği zamları da uygulayacağız. Bu zamlar sadece 1 yıllık zam değil arkadaşlar. Bu zam 6 aylık zammınız. Yüzde 19 da Temmuz ayında uygulanacak. Bu da hayırlı olsun arkadaşlar. Gönül ister ki daha fazla vermek ama Türkiye’ de yüzde 100 zam veren ilk belediye biz olmuşuzdur diye düşünüyorum. Bundan dolayı da inşallah ağız tadıyla çoluk çocuğunuzla yemek nasip olsun. Hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



