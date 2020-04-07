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Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde evinden çıkamayan 80 yaşındaki Şükrü Kaya, İlçe Müftülüğü personeli yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 lira destekte bulundu.Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde yaşayan Şükrü Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış yapmaya karar verdi.

Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde evinden çıkamayan 80 yaşındaki Şükrü Kaya, İlçe Müftülüğü personeli yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 lira destekte bulundu.
Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde yaşayan Şükrü Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış yapmaya karar verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Kaya, Menteşe İlçe Müftülüğü’nü telefon açtı. Çağrı üzerine eve giden ilçe müftülük personeli Şükrü Kaya’nın verdiği 500 lirayı alıp bankadan kampanya hesabına yatırdı. Müftülük çalışanları ardından Şükrü Kaya’ya giderek dekontu teslim etti.

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