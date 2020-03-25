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Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.03.2020 18:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü iki kişiye, 392 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ’da 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.
Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü iki kişiye, 392 TL idari para cezası uygulandı. Korona virüs salgını ile mücadele sürerken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin evden çıkma yasağı da devam ediyor. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bir banka önünde 2 kişiye GBT sorgulaması gerçekleştirdi. 65 yaş üzerinde olduğu tespit edilen şahıslara Kabahalet Kanunu çerçevesinde 392 TL idari para cezası uygulandı.

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Corlu
Akay Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
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Halk Eczanesi
Kapakli
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