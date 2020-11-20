Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala revize kararı

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili almış olduğu karar revize edildi. Revize kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının 21 Kasım Cumartesi günü 20.00’da başlayacağı bildirildi.

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun hafta sonu uygulanacak olan yeni tedbirler ile ilgili almış olduğu 2020/130 nolu kararın 5.maddesinde revize yapıldı. İlk alınan karar göre sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Kasım Cuma gününü 21 Kasım Cumartesi gününe bağlayan gece 00.00’dan 21 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’a kadar olacağı bildirilirken, kısıtlamanın başlayacağı süreye saatler kala kısıtlama ile ilgili revize yapıldı. Yapılan yeni değişiklik ile, sokağa çıkma kısıtlaması, tüm Türkiye’de olduğu gibi 21 Kasım Cumartesi günü 20.00’da başlayacak. 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar devam edecek olan kısıtlama, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’dan 23 Kasım Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00

