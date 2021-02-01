YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında 112’ye rekor çağrı

Sokağa çıkma kısıtlamasında 112’ye rekor çağrı

01.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Edremit ilçesinde faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında günlük 15 bin çağrı alırken, gelen çağrıların ise yüzde 90’ı asılsız çıkıyor.İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van’da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi; sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili çağrıları tek bir numara ve merkezden karşılıyor.

Van’ın Edremit ilçesinde faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında günlük 15 bin çağrı alırken, gelen çağrıların ise yüzde 90’ı asılsız çıkıyor.
İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van’da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi; sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili çağrıları tek bir numara ve merkezden karşılıyor. Yaklaşık 200 kişinin istihdam edildiği merkezde; 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren 112 Çağrı Merkezi ekipleri, vakalarla ilgili birimlere yönlendirme yapıyor. Merkez hafta içi 10, hafta sonu ise sokağa çıkma kısıtlamasında 15 bin çağrı alıyor.
Hafta sonu binlerce çağrıya cevap veren görevliler, "Sokağa çıkma izni alabilir miyim?”, “Seyahat izni alabilir miyim?”, “Telefon faturam neden çok geliyor?" ve benzeri sorularla da karşılaşıyor.

Çağrıların yüzde 90’ı asılsız
İHA muhabirine konuşan 112 Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, kurulduğu günden bu yana merkeze binlerce çağrı geldiğini ve bu çağrıların yüzde 90’ının asılsız ihbar ve gereksiz aramalardan oluştuğunu söyledi. Ergül, “Pandemi sürecinde bilgi için arayan çok vatandaşımız var. Kısıtlamalarla ilgili, seyahat izinleriyle veya vefa destek gruplarıyla ilgili çok çağrı alıyoruz. Hafta içi genelde 10 bin çağrı alıyoruz. Bu durum hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında değişerek 15 bini buluyor. Kısıtlamadan dolayı gelen çağrılar konusunda da arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar” dedi.

“Lütfen hatları meşgul etmeyelim”
Gereksiz çağrılar nedeniyle bekleyen vakaların da bu anlamda sorun yaşadığını kaydeden Ergül, “Asılsız çağrıları alışkanlık haline getirenler tespit edilerek Kabahatle Kanunu’na göre idari para cezası uygulanıyor. Özelikle vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen hatları meşgul etmeyelim. Her çağrı kuyruğunda bekleyen mutlaka acil bir vaka var, bu nedenle vatandaşlarımız alışkanlık haline getirmesinler” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:25
İkindi
15:10
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Van’da 61 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da 61 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı liderliğini sürdürdü

Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı liderliğini sürdürdü

Karla mücadele ekipleri 2 hastayı kurtardı

Karla mücadele ekipleri 2 hastayı kurtardı

Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı

Hidrosefali hastası 1 aylık hasta bebek için ekipler seferber oldu

Hidrosefali hastası 1 aylık hasta bebek için ekipler seferber oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.