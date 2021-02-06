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Sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir’e sessizlik hâkim

06.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Dün saat 21.00’dan itibaren başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında Eskişehir’de sessizlik hâkim oldu.İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Eskişehir’in park ve sokaklarını boş bıraktı.

Dün saat 21.00’dan itibaren başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında Eskişehir’de sessizlik hâkim oldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Eskişehir’in park ve sokaklarını boş bıraktı. Kısıtlamaya kent genelinde uyulduğu gözlemlenirken, bazı vatandaşlar ise sokak hayvanlarını besledi. Kentte hafta sonu güneşli olan havanın keyfini ise sokak hayvanları çıkardı. Meteorolojiden edinilen verilere göre Eskişehir’de bugün hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Pazar günü termometreler 19 dereceyi gösterecek
Eskişehir’de hava sıcaklıkları son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteorolojik verilere göre ilerleyen günlerde beklenen en yüksek hava sıcakları şöyle olacak:
Pazar 19 derece, pazartesi 17 derece, salı 17 derece ve çarşamba 14 derece.

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