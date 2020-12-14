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Sokağa çıkma kısıtlamasında Melikgazi’de sokak hayvanları unutulmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:05 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeni ile hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Melikgazi Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.Zor günlerin geride kalacağı güne kadar sosyal belediyecilik çerçevesinde çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Hayatı birlikte paylaştığımız sevimli dostlarımızı bu süreçte unutmadık.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Melikgazi’de sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüs salgını nedeni ile hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Melikgazi Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.
Zor günlerin geride kalacağı güne kadar sosyal belediyecilik çerçevesinde çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Hayatı birlikte paylaştığımız sevimli dostlarımızı bu süreçte unutmadık. Geçmekte olduğumuz bu dönem içerisinde bizlere daha fazla ihtiyaçları var. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili ekiplerimiz yoğun yemleme çalışma yapmaktadır. Biz hafta sonu ve haftaiçi düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyoruz. Onlar için ilçemizin birçok yerine geri dönüşüm malzemelerinden besleme noktaları yaptık. Bunlarından ayrıca düzenli olarak temizliğini yapıyor, mama ve su koyuyoruz. Sadece sahipsiz dostlar olarak kedi ve köpeklerle değil neticede doğal ortamda yaşayan güvercin, serçe gibi kuşlarımızı da unutmuyoruz. Bu süreçte sizler evlerinizdeyken onlar bize emanet. Sadece insan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile çalışmıyoruz, yaşayan her canlı için çalışmaları sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kış boyu devam edecek.” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Melikgazi’de sokak hayvanları unutulmadı

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