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Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşımada sıkıntı yaşanmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.12.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, sokağa çıkma kısıtlaması süresince 239 otobüsle bin 121 sefer yaparak mağduriyet yaşatmadı.UlaşımPark 5-6 Aralık’ta gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yasaktan muaf yolculara hizmet sağlayabilmek için otobüs seferlerine devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşımada sıkıntı yaşanmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, sokağa çıkma kısıtlaması süresince 239 otobüsle bin 121 sefer yaparak mağduriyet yaşatmadı.
UlaşımPark 5-6 Aralık’ta gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yasaktan muaf yolculara hizmet sağlayabilmek için otobüs seferlerine devam etti. Tramvay hattı üzerinde de belirlenen saat aralığında seferlerine devam eden UlaşımPark otobüsleri, sabah 07.00 - 09.00 arası akşamda 17.00 - 19.00 saat aralığında ulaşım hizmet verdi. 239 otobüsle toplamda 1121 sefer gerçekleştirerek yasaktan muaf vatandaşların mağdur olmasının da önüne geçti. Kocaeli’nin 12 ilçesinde de devam eden ulaşım hizmeti vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.
Tramvayın çalışmadığı haftada da yine muaf yolcular düşünülerek Akçaray tramvay hattı üzerinde otobüslerle seferlerine devam etti. 07.00 - 09.00, 17.00 - 19.00 saatleri arasında vızır vızır çalışan otobüsler vatandaşları tramvay hattı üzerinde inmek istedikleri duraklara bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşımada sıkıntı yaşanmadı

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