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Sokağa çıkma yasağı olmayan Burdur’da Validen ’çıkmayın’ uyarısı

BURDUR HABERLERİ  | 17.04.2020 14:13 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Burdur olarak bu hafta sonu da evimizde kalıp büyükşehirlerdeki uygulamayı gönüllü olarak ilimizde gerçekleştirelim" dedi.Burdur Valisi Hasan Şıldak şahsi sosyal medya hesapları üzerinden Korana virüs salgını ile mücadele kapsamında uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı olmayan Burdur’da Validen ’çıkmayın’ uyarısı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Burdur olarak bu hafta sonu da evimizde kalıp büyükşehirlerdeki uygulamayı gönüllü olarak ilimizde gerçekleştirelim" dedi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak şahsi sosyal medya hesapları üzerinden Korana virüs salgını ile mücadele kapsamında uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Hafta sonu 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağına atıfta bulunarak, Burdur’da yasak olmamasına rağmen "Hafta sonu Gönüllü Olarak Hiç Çıkma" şeklinde paylaşımda bulunan Vali Şıldak, Burdur merkez ve ilçelerde yaşayan tüm vatandaşlardan bu duyarlılığı göstereceklerine inandığını vurgulayarak hafta sonu evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, "Sevgili vatandaşlarımız, Burdur olarak bu hafta sonu da evimizde kalıp büyükşehirlerdeki uygulamayı gönüllü olarak ilimizde gerçekleştirelim. İl merkezi ve ilçelerimizde yaşayan bütün hemşehrilerimin Burdur için bu duyarlılığı göstereceklerine inanıyorum. Burdur hep birlikte başaracak" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı olmayan Burdur’da Validen ’çıkmayın’ uyarısı

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