YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı

Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye ve 1 işyerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Kdz.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye ve 1 işyerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Kdz. Ereğli’de 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve 1 işyerinin (market) iş yeri açma yasağına uymadığı tespit edilerek, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.
Ereğli’de polis ekipleri 4 ayrı noktada araç geçiş denetimlerini sürdürürken, mahallelerde de polis ekiplerinin kontrolleri devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

Zonguldak Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
12:55
İkindi
16:46
Akşam
19:58
Yatsı
21:32

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.