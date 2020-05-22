Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak

Sivas’ta arife günü ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında pide fırınları açık olacak.Vatandaşlar mahallelerinde bulunan yürüme mesafesindeki fırınlara giderek alışveriş yapabilecek.

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sivas’ta yasak ile birlikte vatandaşlarda pide fırınlarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, bu konuya açıklık getirdi. Akgül, Ramazan Bayramı boyunca pide fırınlarının açık olacağı ve vatandaşların mahallerinde yürüme mesafesindeki fırınlardan alışveriş yapabileceklerini söyledi.

“Fazladan ekmek alıp israf edilmesin”

Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşların fazladan ekmek alarak israf etmemesi gerektiğini belirterek, “Arife günü ve 3 gün sokağa çıkma yasağı süresince fırınlarımız açık olacak. Bayramın birinci günü 20’ye yakın ikinci günü ise tamamına yakını açık olacak. Onun için Sivas halkımızın fazladan ekmek alarak israf etmesine gerek yok. Sokağa çıkma yasağı boyunca da vatandaşlar mahallesinde yürüme mesafesinde ki fırınlardan ekmeklerini alabilecekler. Fırınların açık olduğunu; Valiliğimizin, belediyemizin ve odamızın sitelerinden öğrenebilirler” dedi.

