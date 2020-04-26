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Sokağa çıkmayan vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı

MALATYA HABERLERİ  | 26.04.2020 13:39 | Son Güncelleme

30 büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı iller arasında yer alan Malatya’da, Kızılay Malatya Şubesi de evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırseverlerin desteği ile ücretsiz Ramazan pidesi dağıttı.

30 büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı iller arasında yer alan Malatya’da, Kızılay Malatya Şubesi de evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırseverlerin desteği ile ücretsiz Ramazan pidesi dağıttı. Melekbaba Mahallesinde gerçekleştirilen ekmek dağıtımı ile ilgili konuşan Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın, hayırseverlerin desteği ile temin ettikleri pideleri iftardan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttıklarını belirterek, bağışların sürmesi durumunda yardımların Ramazan boyunca süreceğini dile getirdi.
Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir ise, mahallelerinde yardıma muhtaç ailelerin çok olduğunu belirterek, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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