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Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.04.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ve Hisarcık belediyeleri işbirliği ile bölgedeki sokak hayvanları için yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde "Geçici yaşam alanı" oluşturulması için çalışmaların başladığı bildirildi.İki ilçeye ortak uzaklıkta bulunan Yeniceköy Kayaaltı Mevkii’nde oluşturulacak yaşam alanı için proje hazırlanan arazide çalışmalar başladı.

Kütahya’nın Emet ve Hisarcık belediyeleri işbirliği ile bölgedeki sokak hayvanları için yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde "Geçici yaşam alanı" oluşturulması için çalışmaların başladığı bildirildi.
İki ilçeye ortak uzaklıkta bulunan Yeniceköy Kayaaltı Mevkii’nde oluşturulacak yaşam alanı için proje hazırlanan arazide çalışmalar başladı. Yeniceköy Mevkii’nde tespit edilen yaklaşık 10 dönüm arazide, başta sahipsiz sokak köpekleri ve kediler olmak üzere, kanatlı hayvanlar içinde bölümlerin olacağı geçici yaşam alanı oluşturulacak.
Arazide yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Toplumumuzda huzurun ve güvenin hakim olması 5199 sayılı hayvanları Koruma Kanunu başıboş hayvanları toplayıp tedavilerinin yapılarak doğal ortamlarına salınması için, Hisarcık Belediye Başkanı sayın Fatih Çalışkan ile birlikte ortak çalışma yürütüyoruz. Yeniceköy mevkiinde tespit edilen arazide çalışmalarımız başladı. Projelerimiz hazır. Başta sahipsiz sokak köpekleri ve kediler olmak üzere, kanatlı hayvanlar içinde bölümlerin olacağı projemizde idari bina, yavru anne bakım binası, sağlık binası, mutfak, karantina odası ve barınaklar inşa edilecek. Hazırlanacak projenin yüzde 40’ı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilecek hibe ile karşılanırken, diğer maliyet ve başta veteriner ve işçi istihdamı olmak üzere, araç, atık gıda toplama ekip ve teknik teçhizatları Emet ve Hisarcık belediyelerimiz tarafından karşılanacak.”dedi.

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