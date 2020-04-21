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Sokak hayvanları için beslenme odakları yapılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.04.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçenin belirli noktalarına Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla aç kalan hayvanlar için besi odakları yapıldığı bildirildi.Emet Belediyesi Zabıta Amiri Metin Şenel, yaptığı açıklamda, "Bugün Korana virüs (Covid-19) sebebiyle ilçemizde sokakların boş olmasından dolayı aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara besi odakları yerleştirip içlerine mama koyduk.

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçenin belirli noktalarına Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla aç kalan hayvanlar için besi odakları yapıldığı bildirildi.
Emet Belediyesi Zabıta Amiri Metin Şenel, yaptığı açıklamda, "Bugün Korana virüs (Covid-19) sebebiyle ilçemizde sokakların boş olmasından dolayı aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara besi odakları yerleştirip içlerine mama koyduk. Pandemi süresince bu çalışmalarımız Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Doğan’ın talimatları doğrultusunda devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
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