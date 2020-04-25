YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Sokak hayvanları şefkat ile besleniyor

Sokak hayvanları şefkat ile besleniyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerini aksatmıyor.Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla karınlarını doyurmaları zorlaşan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından şefkatle besleniyor.

Tepebaşı Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerini aksatmıyor.
Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla karınlarını doyurmaları zorlaşan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından şefkatle besleniyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme yapıyor. Ekipler ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.
Yetkililer vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini hatırlatıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:59
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:53
Yatsı
21:20

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Aşık Eczanesi
Odunpazari
İnan Eczanesi
Tepebasi
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Yaşam Eczanesi
Tepebasi
Selen Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Başkan Ataç’tan Şehitler Haftası mesajı

Başkan Ataç’tan Şehitler Haftası mesajı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.