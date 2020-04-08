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Sokak hayvanları unutulmadı

KİLİS HABERLERİ  | 08.04.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kilis’te, yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama bırakıldı.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kilis ve ilçelerinde sokak hayvanlarına mama bırakılmaya başlandı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kilis’te, yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kilis ve ilçelerinde sokak hayvanlarına mama bırakılmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde sıkıntı çekilmesi üzerine Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, Musabeyli, Polateli, Elbeyli Kaymakamlıkları ile ilçe belediyeleri tarafından temin edilen mamalar sokak hayvanlarına verilmeye başlandı. Uygulamanın Kilis ve ilçeleri ile köylerinde devam ettiği bildirildi.

Sokak hayvanları unutulmadı

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