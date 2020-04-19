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Sokak hayvanları unutulmadı

MANİSA HABERLERİ  | 19.04.2020 12:04 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri uygulayan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şimdi de sokak hayvanları için harekete geçti.Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla sokak hayvanlarının beslenmede sıkıntı yaşamamaları için sahaya inerek mama ve su bıraktı.Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sokak hayvanlarının aç kalmaması adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Yaşadığımız küresel salgın sürecinde can dostlarımız sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı hareket ediyor, onların aç kalmamaları için gereken önemi gösteriyoruz.

Korona virüs salgınına karşı büyük bir titizlikle birçok tedbiri uygulayan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şimdi de sokak hayvanları için harekete geçti.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla sokak hayvanlarının beslenmede sıkıntı yaşamamaları için sahaya inerek mama ve su bıraktı.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sokak hayvanlarının aç kalmaması adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Yaşadığımız küresel salgın sürecinde can dostlarımız sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı hareket ediyor, onların aç kalmamaları için gereken önemi gösteriyoruz. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu hafta sonunda sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışmalarımıza hız verdik. İl ve İlçe personellerimiz, veteriner hekimlerimiz, sokak sokak gezerek beslenemeyen hayvanlar için mama ve su bıraktılar. Can dostlarımızı seviyoruz ve onlarında yanındayız.” dedi.
Sokak hayvanlarını besleme etkinliğine, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayıl, veteriner hekimler ile teknik personeller katıldı.

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