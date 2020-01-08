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  4. Sokak hayvanları unutulmuyor

Sokak hayvanları unutulmuyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmuyor.

Sokak hayvanları unutulmuyor

Tepebaşı Belediyesi soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri, hayırsever vatandaşlar ile çeşitli kurumların bağışladığı mama ve yiyecekleri kırsal alanlara bırakarak sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.
Tepebaşı Belediyesi, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için vatandaşların bağışladığı mamaları ve yiyecekleri ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Ekipler son olarak Akçayır, Eğriöz, Keskin ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde besleme yaptı. Besleme çalışması kapsamında sokak hayvanlarına mama, ekmek ve çeşitli yiyecekler verildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, “Sokak hayvanlarının bu soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalışmalar yapıyoruz. Eskişehir’i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkün. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
Yetkililer ayrıca vatandaşlardan; otomobillerini çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, hayvanların içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapılabileceğini, yemek artıklarının kuytu köşelere bir kap su ile bırakılmasının, sevimli dostlarımızın hayatını kurtaracağına da dikkat çekti. Kuşlar için de zorlaşan hava şartlarında ekmek kırıntılarının hayat kurtarıcı olduğunu ifade eden yetkililer, sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine 1 damla zeytinyağı damlatmak da donmasının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Yetkililer ayrıca yaralı veya hasta olduğu düşünülen bir sokak hayvanı fark edildiğinde, vakit kaybetmeden en yakın belediyeye haber verilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.
Vatandaşlar, besleme çalışmaları hakkında bilgi almak ve yetkililere ulaşmak için 444 44 26 numaralı Mavi Masa’yı arayabiliyor.

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