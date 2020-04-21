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Sokak hayvanlarına Başkan Şahin’den destek geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 21.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından sokak hayvanları için başlatılan yem ve mama toplama kampanyasına destek verdiğini açıkladı.Bilecik Belediye Başkanlığı ’Bir Mama Sizden Dağıtması Bizden Sevgisi Hepimizden’’ sloganıyla hazırlanan kampanyaya ildeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından sokak hayvanları için başlatılan yem ve mama toplama kampanyasına destek verdiğini açıkladı.
Bilecik Belediye Başkanlığı ’Bir Mama Sizden Dağıtması Bizden Sevgisi Hepimizden’’ sloganıyla hazırlanan kampanyaya ildeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kampanyaya Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de destek olduğunu açıklarken, tüm vatandaşlarında duyarlı olmasını istedi.
"Toplanan mamaları düzenli şekilde can dostlarımıza ulaştırıyoruz"
Sokak hayvanları için hazırlanan kampanyanın önemine değinen Başkan Şahin, hayvanseverler tarafından bağışlanan yem ve mamaların belediye çalışanları tarafından düzenli şekilde dağıtıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Bu olağanüstü günlerde çok dikkatli olmalıyız ve hepimizin birbirimize dikkat etmesi gerekiyor. Ancak bu dönemde bir de unutmamamız gereken sokak hayvanlarımız var. İnsanlar sokağa çıkamadığı için birçok noktada hayvanlarımız zor durumda kalabiliyor. Bizler bu çerçevede birlikte yaşadığımız sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla her sokağa yem, mama ve su bırakıyoruz. Bunun için de bütün şehrimizde bir kampanya başlattık. Yardımsever ve hayvan sever insanlarımız yem ve mamaları bize teslim ediyorlar. Biz onlar adına bu yem ve mamaları, düzenli bir şekilde dağıtıyoruz. Bu kampanya çok güzel gidiyor. Hayvan sever ve yardımsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma bütün illerde gerçekleştirilirse sokak hayvanları adına daha da mutlu olacağız" dedi.

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