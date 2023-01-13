Sokak hayvanlarına HAYDİ ekipleri müdahalesi

İl Merkezinde görevli olan ekipler; hayvanlara karşı yapılan işkencelerle mücadelenin yanı sıra soğuk hava karşısında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara da mama desteği sundu. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada olumsuz hava koşullarından etkilenen hayvanlar için besleme etkinliği düzenlendi.

Ekipler, park alanları hayvanların beslenme kutuları ve il meydanı üzerinde yaptıkları çalışmalarda mama bırakarak tahrip edilmiş hayvan yuvalarını da tamir etti.

Öte yandan polis geçtiğimiz hafta meydana gelen ve Kırşehir’de şok etkisi oluşturan kedi kesimi ile ilgili de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kedinin ayaklarının kesildiği bölgede yer alan kameralar incelemeye alındı.

