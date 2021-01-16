YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Sokak hayvanlarının su ve maması dondu

Sokak hayvanlarının su ve maması dondu

16.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile binlikte sokak hayvanları için kaplarla bırakılan su ve mamalar dondu.Eskişehir’de dünkü kar yağışı ardından soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile binlikte sokak hayvanları için kaplarla bırakılan su ve mamalar dondu.
Eskişehir’de dünkü kar yağışı ardından soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların özellikle gece sıfırın altına düşmesiyle beraber sokak hayvanları için kulube önlerine, sokak köşelerine bırakılan su ve mamalar buz kesti. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi, sokak hayvanlarının beslenme açısından zorlukları beraberinde getirdi. Hayvanların soğuklardan korunmaları için yapılan kulübelerin ise boş olması dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:13
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:28

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Aynur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
160120211800170120210830nobetci
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
160120211800170120210830nobetci
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
160120211800170120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Soğuk hava ve kısıtlamalar caddeleri sessizliğe bürüdü

Soğuk hava ve kısıtlamalar caddeleri sessizliğe bürüdü

Kumar operasyonunda yarım milyonluk ceza

Kumar operasyonunda yarım milyonluk ceza

Odunpazarı beyaza büründü

Odunpazarı beyaza büründü

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Küreme ve tuzlama çalışmaları başladı

Küreme ve tuzlama çalışmaları başladı

Fetih ve Medeniyet Dergisi yayın hayatına başladı

Fetih ve Medeniyet Dergisi yayın hayatına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.