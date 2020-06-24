YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Sokak kedisine 'pisipisi otu' operasyonu

Sokak kedisine 'pisipisi otu' operasyonu

OSMANİYE HABERLERİ  | 24.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, gözüne 'pisipisi otu' olarak da bilinen bir arpa türü kaçan sokak kedisi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, gözüne 'pisipisi otu' olarak da bilinen bir arpa türü kaçan sokak kedisi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.
Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde, evinin bahçesinde sokak hayvanlarına bakan ev hanımı Neslihan Akıncı, kedilerden birinde göz problemi başladığını ve küçük yaranın her geçen gün büyüdüğünü fark etti. Bölgede veteriner kliniği olmaması ve maddi imkansızlıklardan dolayı tedavisi için şehir merkezine götürülemeyen yaklaşık 1 yaşındaki kedinin sol gözü ciddi şekilde tahrip oldu. Bunun üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği'ne ulaşıldı. Tedavi merkezine ulaştırılan kedinin gözü, 'elektrokoter' cihazı ile kanamasız bir şekilde ameliyat edilerek, göz küresi çıkartıldı. Yapılan incelemede sonrasında, kedinin göz çukurunda halk arasında pisipisi otu denilen ota rastlandı. Bu yüzden bir gözü görmeyecek olan kedi, yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı.
YAZ DÖNEMLERİNDE GÖRÜLEN TEHLİKE
HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, anesteziye alınan kedinin göz küresinin tamamen parçalanmış şekilde kendilerine ulaştığını belirterek, "Sokak kedimize elektrokoter cihazı ile kanamasız bir şekilde operasyon uygulayıp göz küresini çıkarttık. Göz çukurunda, halk arasında pisipisi otu dediğimiz ota rastladık. Yaz dönemlerinde görülen ve yapısı itibariyla devamlı ileri giden bu ot genellikle hayvanların kulağına girerek kulak zarının delinmesine sebep oluyor. İlk defa rastladığım bu olayda, ot kedinin sol gözüne girerek göz küresinin tamamen parçalanmasına sebep olmuş. Yine yapmış olduğumuz muayenede kedimizde uyuz etkenine rastladık. Gerek göz operasyonu, gerekse uyuz için gerekli tedavisine başladık. Daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Osmaniye Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:09
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
20:06
Yatsı
21:44

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Büyüköztürk Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Savrun Eczanesi
Kadirli
Umut Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Uğur Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Düziçi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Düziçi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

Tavukları kıskanan horoz, sahibini bile kovalıyor

Tavukları kıskanan horoz, sahibini bile kovalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.