Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

LEVENT KİŞİ - Antalya'nın en hareketli bölgelerinden Konyaaltı sahilindeki yürüyüş yolunda sokak müzisyenliği yapan Recai ve Zekai Ayıkol kardeşler, hem eğleniyor hem de eğlendiriyor.

Gölcük'te ambalaj ve paketleme işletmesi bulunan 70 yaşındaki Recai Ayıkol, 1999'daki depremde yakınlarını kaybetti. O dönem yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iş yerini de kapatmak zorunda kalan Ayıkol, İstanbul'a yerleşti. Burada yaklaşık 20 yıl taksi şoförlüğü gibi çeşitli işlerde çalışan Ayıkol, bir süre önce Antalya'da yaşamaya başladı.

Emekli olan Ayıkol, 2013'te eşini kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Yalnızlığını gidermek için aldığı bağlamayı kendi kendine çalmayı öğrenen Ayıkol, birlikte yaşadığı 62 yaşındaki kardeşi Zekai ile sokak müzisyenliği yapmaya başladı.

Turistlerin ve kentte yaşayanların uğrak yeri Konyaaltı sahilindeki yürüyüş yolunda bağlama ve darbuka eşliğinde dinleyenleri eğlendiren Ayıkol kardeşler, gelen istekleri de geri çevirmiyor.

- "Hayata küsmemek lazım"

Recai Ayıkol, AA muhabirine, kardeşiyle hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de az da olsa para kazanmak için sokak müzisyenliği yapmaya başladıklarını söyledi.