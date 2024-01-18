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Sokak ortasında kavga eden yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilecek

İHA İHA
18.01.2024 08:11 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de sokak ortasında taşlı sopalı kavga ettikleri gerekçesiyle yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Sokak ortasında kavga eden yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilecek

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Olayın ardından araçla kaçan şüpheliler, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.M.A., H.A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar hakkında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı. Yabancı Uyruklu Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ ile Eskişehir’de konakladığı öğrenilen yabancı uyruklu M.M.A. ve H.A. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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