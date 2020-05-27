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Sokak satıcıları ve kullanıcılarına operasyon;19 işlem 1 tutuklama

SİVAS HABERLERİ  | 27.05.2020 12:44 | Son Güncelleme

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalarken içlerinden 1 kişi tutuklandı.Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalarken içlerinden 1 kişi tutuklandı.
Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 147 adet Sentetik Ecza hap,17,20gram Metamfetamin maddesi,9,69 gram Esrar maddesi,1 adet tabanca ve 43 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 15 şahıs hakkında TCK 191. madde (Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) kapsamında işlem yapıldı. 2 şahıs, hakkında TCK 188. madde (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında işlem yapılmış olup, 1 şahısta çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.1 şahıs hakkında ise 6136 SKM suçundan işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir.Öte yandan, 1 şahıs, hakkında 42/11 maddesince “Ehliyetsiz Araç Kullanmak” suçundan ve araç sahibine de 42/11 maddesince “Ehliyetsiz Kişiye Araç Kullandırmak” suçundan toplam 2.456TL idari para cezası uygulandı.

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