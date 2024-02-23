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Sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-2 Operasyonu: 227 gözaltı

İHA İHA
23.02.2024 08:53 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen “Narkoçelik-2” Operasyonlarında; 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen “Narkoçelik-2” Operasyonlarında; 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 227 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 498 ekip, bin 590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana, İstanbul, Ankara, Batman, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Samsun, Mardin, Osmaniye, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Yozgat, Diyarbakır, Giresun, Denizli, Karaman, Balıkesir, Bitlis, Şanlıurfa, Muğla, Sakarya, Edirne, Aksaray, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Ordu, Düzce, Erzincan, Bolu, Malatya, Sivas, Erzurum, Niğde, Hatay, Elazığ, Kilis ve Kastamonu olmak üzere 46 ilde ’Narkoçelik-2’ Operasyonları düzenlendi.
Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 327 kg metamfetamin, 53 kg esrar, 39 kg skunk, 9 kg kokain ve 41,5 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 14 sokak satıcısı yakalandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 171 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 66,5 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 26 kg eroin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 24 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 6 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 101 kg esrar, 7 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 17 kg skunk, 3 kg kokain, 17 kg sentetik kannabinoid ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 70 kg metamfetamin, 28 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 4 Sokak Satıcısı yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz tebrik ediyorum."

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