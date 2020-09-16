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Sokak sokak dolaşan Başkan Işıksu, vatandaşların derdini dinledi

SAKARYA HABERLERİ  | 16.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ve sokak ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.Bu kapsamda Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile birlikte Karaköy Mahallesi’ni ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ve sokak ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile birlikte Karaköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Muhtar Mehmet Hanefi Kaya’nın eşlik ettiği ziyarette, sokakları tek tek dolaşan, sorunları yerinde inceleyen Başkan Işıksu, Roman vatandaşlarla sohbet etti, talep ve düşüncelerini dinledi. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, yaptıkları tüm çalışmalarda Adapazarı insanının onayı ve desteği olmadan ilerlemek istemediklerini vurguladı.
Halkla Birlikte Yönetim ilkesi ile hassas çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Işıksu, “Hangi etnik kökenden gelirse gelsin, Adapazarı’mızı, ülkemizi seven herkes, ülkemizin de, Adapazarı’mızın da asli unsurudur. Bugün de Roman vatandaşlarımızla beraberiz. Roman vatandaşlarımızla bu zamana kadar hep birlikte olduk ve her zaman yanlarındayız. Onlarla birlikteyken neşemiz yükseliyor, yaşama sevincimiz daha da artıyor, hepsinden Allah razı olsun. Adapazarı’mızı çok seviyoruz ve memnuniyet esaslı çalışmalar yapıyoruz. Bakış açımız nettir, aşabileceğimiz tüm meselelerin üzerinde hassasiyetle durmaya, 84 mahallemizde sorunları tek tek çözmeye devam edeceğiz” dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Karaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Hanefi Kaya, “Mutlu Başkanımız her zaman bizlerle ilgileniyor, mevcut sorunlarımızı da mahalle sakinlerimizden dinledi. Sorunlarımızın çözüleceğine inanıyor, Başkanımız Mutlu Işıksu’ya ve Başkan Yardımcımız Yusuf Özden’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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