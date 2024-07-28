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  4. Sokak tarzı çok müstehcen bulunuyordu! Kanye West'in eşi Bianca Censori havuz tarzıyla dile düştü

Sokak tarzı çok müstehcen bulunuyordu! Kanye West'in eşi Bianca Censori havuz tarzıyla dile düştü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 08:50
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Kanye West'in eşi Bianca Censori, Santa Barbara'ya hafta sonu kaçamağı yaptı. Havuz başında görüntülenen ünlü modacının sokaktaki tarzından daha giyinik olması da sosyal medyanın diline düştü.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşanmasının ardından sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenen Kanye West, eşinin 'uygunsuz' kıyafetleriyle gündeme geliyordu.

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Censori'nin müstehcen tarzı sık sık dikkat çekiyor. Özellikle sokakta neredeyse yarı çıplak dolaşması büyük eleştirilere sebep olan genç modacı tarzından ödün de vermiyor.

Ekran Alıntısı

Kanye West'in eşi Bianca Censori, lüks bir otelde romantik bir hafta sonu kaçamağının tadını çıkarırken görüntülendi.

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29 yaşındaki Bianca, transparan sarı bir bikini giyiyordu. Sokak tarzı sıklıkla eleştirilen modacının havuz başında daha kapalı giyinmesi tabii ki sosyal medyanın diline düştü.

Kanye West'in eşi için "Biri bu kadına giyinmeyi öğretmeli" yorumları geldi.

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Kanye West
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