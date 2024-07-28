Sokak tarzı çok müstehcen bulunuyordu! Kanye West'in eşi Bianca Censori havuz tarzıyla dile düştü

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşanmasının ardından sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile evlenen Kanye West, eşinin 'uygunsuz' kıyafetleriyle gündeme geliyordu.

Censori'nin müstehcen tarzı sık sık dikkat çekiyor. Özellikle sokakta neredeyse yarı çıplak dolaşması büyük eleştirilere sebep olan genç modacı tarzından ödün de vermiyor.

Kanye West'in eşi Bianca Censori, lüks bir otelde romantik bir hafta sonu kaçamağının tadını çıkarırken görüntülendi.



29 yaşındaki Bianca, transparan sarı bir bikini giyiyordu. Sokak tarzı sıklıkla eleştirilen modacının havuz başında daha kapalı giyinmesi tabii ki sosyal medyanın diline düştü.

Kanye West'in eşi için "Biri bu kadına giyinmeyi öğretmeli" yorumları geldi.