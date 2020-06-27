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Sokaklar güvercin ve sokak hayvanlarına kaldı

BARTIN HABERLERİ  | 27.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

Bartın’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar güvercinlere ve sokak hayvanlarına kaldı.

Sokaklar güvercin ve sokak hayvanlarına kaldı

Bartın’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar güvercinlere ve sokak hayvanlarına kaldı. Cumhuriyet Meydanında da bir kedi, alana konan güvercinleri yakalamak için uzun süre uğraş verdi.
Bartın’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Sabahın erken saatlerinden sınavın başlayacağı 10.15’e kadar yaşanan sınava yetişme yoğunluğunun ardından sokaklar adeta sessizliğe büründü. Kentte cadde, sokak ve alanlar güvercinlere ve sokak hayvanlarına kaldı. Cumhuriyet alanının müdavimleri olan güvercinler her zaman olduğu gibi alandaki yerlerini alırken, bu sefer alanda bir de kedi yer aldı. Uzun süre güvercinleri yakalamak için mücadele veren kedi, ne yaptıysa avını ele geçiremedi. Saatlerde güvercinleri yakalamak isteyen sokak kedisi daha sonra alandan uzaklaştı.

Sokaklar güvercin ve sokak hayvanlarına kaldı

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