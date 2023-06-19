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Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

19.06.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Arif Akcan (49) tedavi altına alındı. Dikçeşme Sokak’ta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğrayan Arif Akcan’ın (49) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Akcan, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan veya saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akcan’ın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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