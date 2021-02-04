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Söke Belediyesi’nden Devlet Hastanesi’ne 4 solunum cihazı

04.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye devam eden korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Söke Belediyesi tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne dört adet solunum cihazı (ventilatör) hediye edildi.Cihazların teslim töreni gerçekleşirken törende Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, Söke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye devam eden korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Söke Belediyesi tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne dört adet solunum cihazı (ventilatör) hediye edildi.
Cihazların teslim töreni gerçekleşirken törende Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, Söke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel de bulundu. Söke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e bir plaket takdim etti.
“Cihazların değeri parayla ölçülemez”
Yanımızda oldukları için ve duyarlılıklarından dolayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür eden Hastane Başhekimi Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel; “Bağışlanan cihazlar hastalarımıza bir nefes olacak. Cihazlar tedavi gören hastalarımız için çok önemli. Yanımızda olmanız ve yanımızda olduğunuzu bilmek bile bizim çok değerli” dedi.
Tedavi sürecinde ventilatör desteği alarak tedavi gören hastaların çok olduğunu belirten Hastane Başhekimi Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel; “Her bir cihaz tedavi ve hastalarımız için çok önemli. Hayat kurtarıyor. Bu nedenle cihazların değeri parayla ölçülebilecek bir şey değil” diye konuştu.
Tuncel; “Salgının başından bu yana ciddi mücadele veriyoruz”
Salgının başladığı ilk günden bu yana Söke Belediyesi’nin mücadele verdiğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Bir ay kadar önce Başhekim Hanım’la görüşmemiz oldu. Solunum cihazı ihtiyacının olduğunu öğrendik. Bizde Söke Belediyesi olarak öncülük ederek sağ olsunlar KİPAŞ, SİBAŞ ve Demeter Tarım katkılar sundu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Söke Belediyesi’nin de ciddi katkılarıyla Söke Devlet Hastanemize 4 adet solunum cihazı kazandırdık. Hastanemiz ve hastalarımıza sağlık getirmesini diliyorum” dedi.
“Her zaman sağlık camiasının yanındayız”
Başkan Tuncel sağlık çalışanlarının ve sağlık kurumlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek; “İhtiyaç duyulan her anda Söke Belediyesi’nin yanlarında görecekler. Salgının başından bu yana mücadele kapsamında tüm resmi kurumların yanında olduk, ilaçlama konusunda çok hassas davrandık” diye konuştu.

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