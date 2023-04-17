YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke Ovası’nın balerini allı turnalar, tarlalara indi

Söke Ovası’nın balerini allı turnalar, tarlalara indi

17.04.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar ayı ile birlikte Söke Ovası’nda sezon hazırlıkları başlarken allı turnalar, toprağın tuzluluğunun azalması için yapılan uygulama ile suların kapladığı tarlalara indi.

Söke Ovası’nın balerini allı turnalar, tarlalara indi

Balerin gibi süzülen flamingolar (Allı Turna) Söke Ovası’nda eşsiz manzara oluşturdu.

Aydın’ın önemli tarım bölgelerinden Söke Ovası’nda sezon hazırlıklıları başlarken, tarlaların tuzluluğunun azalması için yapılan yıkama uygulamaları da başladı. Uygulamanın ardından araziler suyla kaplanırken, yüzlerce allı turna ise tarlalara indi. İnce bacakları ve uzun boyunları ile tarlalarda balerin gibi süzülen kuşlar ise görsel şölen oluşturdu. Allı turnaların Söke Ovası’nda doğanın tüm güzelliğini ortaya çıkardığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Söke Ovası’nda bahar aylarında tarımsal faaliyetler başlamadan önce birçok tarlanın sular altında olduğu görülmektedir. Bu suların genellikle yağmur sonrası tarlalarda biriken sular olduğu düşünülür. Aslında bu mevsimde çiftçilerin, tarla yıkama diye hemen her yıl gerçekleştirdikleri bir işlemdir. Çiftçilerin bu uygulamayı yapmaktaki maksatları, tarla toprağındaki tuzluluğu önlemek veya azaltmak olarak bilinmektedir. Tarlaların bu şekilde suyla dolması kuşların dikkatini bu yöne çeker. Suyla dolu olan hemen her tarlada besin arayan birçok kuş türüyle karşılaşmak mümkündür. Söke Ovası’nın tam ortasındaki bir tarlaya yüzlerce flamingo sürüsü akın etmiş durumda. İnce uzun bacakları, uzun eğri boynu ve tüylerindeki göz alıcı pembe renkleriyle harika bir görsel sunan allı turnalar, koro halinde çıkardıkları seslerle doğanın tüm güzelliğini sergilemektedirler. Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Bafa Gölü’ndeki Artemia salina adı verilen yüksek tuzluluktaki sularda yaşayan tuzla karidesleriyle beslenen flamingolar, bu sefer Söke Ovası’nın ortasındaki tarlalarda besin aradıkları görülmektedir. Suyla dolu tarlanın içinde sucul omurgasızlarla beslenen, aynı zamanda uzun ince boyunlarını kıvırıp başlarını sırtlarına koyarak uyuyup dinlenmektedirler” dedi.

“SU YOKSA YAŞAM DA YOK”

Suyun tüm canlılar için önemli olduğuna dikkat çeken Sürücü, su kaynaklarının korunması gerektiğine de dikkat çekerek “Flamingoların burayı tercih etmelerinin en önemli sebebi sudur. Suyun ne kadar önemli olduğunu tarlalara, kuşlara hayat verdiğini Söke Ovası’nda suyla dolu olan tarlalarda görmekteyiz. Ancak suyu akılcı kullanamazsak iklim değişikliğinin getireceği kuraklıklar ve susuzluk sonucu, yaşamın kaynağı olan suyun yetersiz hale geleceği ve su kriziyle karşılaşacağımızı herkesin bilmesi gerekir. Su yoksa yaşam da yoktur” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da yağışlı hava etkili olacakAydın’da yağışlı hava etkili olacak
Çağlayan Adliyesi personelini taşıyan servis aracının kaza yaptığı anlar kameradaÇağlayan Adliyesi personelini taşıyan servis aracının kaza yaptığı anlar kamerada
Ağrı’da Kurtuluş Koşusu yapıldıAğrı’da Kurtuluş Koşusu yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Pazartesi

Ilke eczanesi
Nazilli
Pelinsu eczanesi
Efeler
Şahin eczanesi
Efeler
Acar eczanesi
Efeler
Güzel bozdoğan eczanesi
Bozdogan
Acet eczanesi
Karacasu
Belen eczanesi
Kocarli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.