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Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, “Zorlukları üretimi arttırarak aşacağız”

AYDIN HABERLERİ  | 04.01.2021 16:45 | Son Güncelleme

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel yaptığı açıklamada, geride kalan 2020 yılının yaşattığı zorlukların ancak üretimi arttırarak aşılabileceğini söyledi.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, “Zorlukları üretimi arttırarak aşacağız”

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel yaptığı açıklamada, geride kalan 2020 yılının yaşattığı zorlukların ancak üretimi arttırarak aşılabileceğini söyledi. Özellikle pandemiden kaynaklı hesapta olmayan ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını ifade eden Nejat Sağel, tarımsal üretimde geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Zeytin ve Zeytinyağına destekleme olmalı”
Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel açıklamasında; “Geride bıraktığımız yılı üretici açısından değerlendirecek olursak 2020 yılında pandemiden kaynaklı planlarımızın dışında gelişen ekonomik sıkıntılarla karşılaştık. Pamuk üretiminde verim düşüklüğü ve hastalıklar pamuk üreticimizi üzerken, prim artışı yüzleri güldürdü. Zeytin üretimine baktığımızda Sadece Söke bölgesinde değil, Türkiye’de rekolte ciddi anlamda düşük. Devletin destekleme imkanlarını zeytin, zeytinyağı üreticilerine de sağlaması yerinde bir karar olacaktır” dedi.

“Buğday Pandemide talep gören ürün haline geldi”
Söke ovasında bu yıl artan buğday ekimine de değinen Nejat Sağel, “Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz her zaman olduğu gibi var gücüyle, temel gıdamız olan buğday üretimi konusunda istikrarlı ve özverili çalışmaya devam ettiler. Bu sene buğday ve arpa ekim alanında büyük ve memnun edici oranda artış bulunmakta. Bizler biliyoruz ki devam eden pandemi sürecinde buğday daha fazla talep gören bir ürün haline geldi. 2021 yılında bu duruma istinaden Söke Ovasında buğday üretiminin artmasının arz ve talepleri daha doğru karşılayacağını ve ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağını gösteriyor. Bu durum bizleri sevindiriyor. Üreticilerimizin çalışmalarını her zaman olduğu gibi bu yılda bütün platformlarda desteklemeye devam edeceğiz. 2021 yılının üyelerimize, üreticilerimize ve herkese güzel başlangıçlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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