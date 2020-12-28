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Söke Vefa Sosyal Destek Grubu görevine devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 28.12.2020 15:43 | Son Güncelleme

Söke Kaymakamlığı koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, pandemi sürecinin en etkin hizmet birimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Söke Vefa Sosyal Destek Grubu görevine devam ediyor

Söke Kaymakamlığı koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, pandemi sürecinin en etkin hizmet birimlerinden biri olmaya devam ediyor. Salgın sürecinde vatandaşların mağdur olmamaları için hizmet veren Vefa destek Grubu, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarları değerlendiriyor.
Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu, bilgi aldı.
Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde salgının kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması için alınan tedbirler ile sokağa çıkma kısıtlamalarına azami düzeyde riayet edilmesi gerektiğini ifade etti. Kaymakam Soner Zeybek Söke Vefa Destek Grubu’nun özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ve karantina altında evlerinde izole altında bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevde olduğunu ifade etti.
Kaymakam Zeybek açıklamasında; “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre şu an için 112, 155, 156 ve Vefa Sosyal Destek hattımız olan 512 01 27 no’lu hatlar üzerinden gelen çağrılara cevap vermeye devam etmektedir. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

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