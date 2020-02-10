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Söke’de Atatürk Sevdiği Şarkı ve Türkülerle Anıldı

AYDIN HABERLERİ  | 10.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa kemal Atatürk’ün Söke’ye gelişinin 96.

Söke’de Atatürk Sevdiği Şarkı ve Türkülerle Anıldı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa kemal Atatürk’ün Söke’ye gelişinin 96. Yıldönümü nedeniyle sevdiği şarkılarında oluşan Türk Halk Müziği (THM) ve Türk Sanat Müziği (TSM) konseri düzenlendi. Söke Belediyesi THM Korosu ve Söke TSM Derneği Korosu düzenlenen konserde bu kez dinleyenlerinin karşısına özel bir repertuarla çıktı.
Söke Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen konseri izleyenler arasında Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım da yer aldı.
Eğitimci Bülent Güngör’ün şefliğini yaptığı THM Korosu ile Dr. Öztekin Yüce’nin şefliğini yaptığı TSM Korosu, katılımcılara güzel bir konser verdi. Konserde 18 eserden oluşan THM ve TSM repertuvarı solo ve koro şeklinde sunulurken, beğeni topladı. Konseri konunda Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel her iki şefe de çiçek takdim ederek, Söke halkı adına teşekkürlerini sundu.

Söke’de Atatürk Sevdiği Şarkı ve Türkülerle Anıldı

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