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Söke’de bekçilere eğitim

AYDIN HABERLERİ  | 18.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde 25 çarşı ve mahalle bekçisine eğitim verildi.Söke’de görev yapacak bekçi sayısı artıyor.

Söke’de bekçilere eğitim

Aydın’ın Söke ilçesinde 25 çarşı ve mahalle bekçisine eğitim verildi.
Söke’de görev yapacak bekçi sayısı artıyor. Geçen yıl görevlerine başlayan 12 bekçinin ardından yeni başlayacak olan 6 bekçi ile birlikte Söke’deki sayı 18 olacak.
Bekçilere yönelik geliştirme programı eğitimi Söke Bölge Trafik istasyonunda gerçekleştirildi. 15 Haziran’da başlayıp, 17 Haziran’da sona eren eğitimde atama ve adaylık süreçleri, özlük hakları, görev yetki ve sorumlulukları, insan hakları, etkili iletişim teknikleri, durdurma ve kimlik sorma, yakalama, zor kullanma yetkisi, disiplin mevzuatı ve uygulamaları gibi konularda bilgiler verildi. Eğitime; 18’i Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü, 7’si Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 25 çarşı ve mahalle bekçisi katıldığı öğrenildi.

Söke’de bekçilere eğitim

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Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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