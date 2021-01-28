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Söke’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

28.01.2021 18:30 | Son Güncelleme:
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Söke’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Aydın’ın Söke ilçesinde karbonmonoksiten zehirlenmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, durumu ağır olan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.Olay Yeni Cami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesinde üzerindeki bir evde meydana geldi.

Aydın’ın Söke ilçesinde karbonmonoksiten zehirlenmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, durumu ağır olan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.
Olay Yeni Cami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesinde üzerindeki bir evde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir evde yaşayan Alter Çifti’nden haber alamayan yakınları ve incelemeye geldiklerinde evden koku ve duman yükseldiğini görünce durumdan şüphelenip eve girdiler.
Raşit Ater ve eşi Serpil Ater’in hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları sağlık ekiplerine arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler Serpil Alter’in hayatını kaybettiğini belirledi. Raşit Alter hastaneye kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Söke’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

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