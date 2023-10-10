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Söke’de kaybolan engelli şahıs bulundu

10.10.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Söke ilçesinde kaybolan zihinsel engelli ve yaşlı şahıs yapılan arama sonucu evinin 700 metre ilerisindeki zeytinlik arazide sağ olarak bulundu.

Söke’de kaybolan engelli şahıs bulundu

Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli L.S. (70) kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Kısa sürede mahalleye gelen 4 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), 1 Jandarma Komando Timi, 1 İz Takip Köpek unsuru ile AFAD ve UMKE ekiplerince müşterek olarak arama faaliyetlerine başlandı. Kayıp şahıs yapılan araştırma ve arama sonucunda aynı gün evinin yaklaşık 700 metre ilerisinde zeytinlik arazide bulundu. UMKE ekipleri tarafından yapılan genel kontrolde genel durumunun iyi olduğu tespit edilerek ailesine teslim edildi.

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