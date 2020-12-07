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Söke’de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı

AYDIN HABERLERİ  | 07.12.2020 16:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma genelgesi doğrultusunda geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00’da başlayıp Pazartesi günü saat 05.00’a sona veren sokağa çıkma kısıtlamasını Söke’de 16 kişinin ihlal ettiği öğrenildi.

Söke’de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma genelgesi doğrultusunda geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00’da başlayıp Pazartesi günü saat 05.00’a sona veren sokağa çıkma kısıtlamasını Söke’de 16 kişinin ihlal ettiği öğrenildi. İhlal eden 16 kişiden 11’inin İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 5 kişinin ise Jandarma sorumluluk alanında gerçekleştiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre hafta sonu İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 11 vatandaşın sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal ettiği bilgisi verilirken, ayrıca bir işletmeye de kısıtlamaya uymadığı için ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal eden kişi ve işletmeye toplam 44 bin 100 TL para cezası uygulandı. Bu 44 bin 100 TL’den 34 bin 650 sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11kişiye, 9 bin 450 TL’si ise işletmeye uygulandı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ise 5 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal ettiği öğrenilirken, bu 5 kişiden 3 vatandaşın Bağarası Mahallesi’nden, iki vatandaşın da Yenidoğan Mahallesi’nden olduğu öğrenildi. Kişi başına 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken toplam 15 bin 750 TL para cezası uygulandı. Böylece Söke’de toplam sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulanan para cezası 59 bin 850 TL olarak açıklandı.

Söke’de kısıtlamaya uymayan 16 kişiye cezai işlem uygulandı

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