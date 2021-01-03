YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke’de trafik kazası: 1 ölü

Söke’de trafik kazası: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 03.01.2021 13:30 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet Kırlı (50) hayatını kaybetti.Kaza, Nalbantlar Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi.

Söke’de trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet Kırlı (50) hayatını kaybetti.
Kaza, Nalbantlar Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 SL 731 plakalı traktörü ile seyir halinde olan Ahmet Kırlı henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Kırlı ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Coşkun Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.