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Söke’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunumu ile başladı

AYDIN HABERLERİ  | 23.04.2020 10:38 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 100 yılı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Söke’de çelenk sunum töreni yapıldı.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılımın oldukça az olduğu çelenk sunum töreninde çelenk sunumun ardından saygı duruşu ile istiklal marşı okundu.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunulduğu törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Ak Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, MHP İlçe Başkanı Ömer Akalın da katıldı.

Söke’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunumu ile başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 100 yılı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Söke’de çelenk sunum töreni yapıldı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılımın oldukça az olduğu çelenk sunum töreninde çelenk sunumun ardından saygı duruşu ile istiklal marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunulduğu törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Ak Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, MHP İlçe Başkanı Ömer Akalın da katıldı.

Söke’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunumu ile başladı

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