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Sökeli çocuklara bayyram jesti

AYDIN HABERLERİ  | 23.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şehirlerden biri olan Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların evde de bayram sevincini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şehirlerden biri olan Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların evde de bayram sevincini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Söke’de Yavuzlar firması çocukları mutlu etmek için oluşturduğu bir ekiple sokak sokak cadde cadde dolaşıp çocukların bayramını kutladı. İlginç görüntülerin oluştuğu etkinlik, çocukların yanı sıra büyükleri de mutlu etti.
Yavuzlar Şirketi, çocuklar için özel olarak hazırladığı ve içinde masal kahramanları ve Bat-Man gibi karakterlerin de yer aldığı 23 Nisan Bayram kortejini Söke’nin cadde ve sokaklarında dolaştırdı. Yavuzlar Şirketi’nin eğlence kortejini aileleriyle birlikte evlerinin balkonlarına çıkarak karşılayan çocuklar, evlerinde de olsa bayram coşkusunu yaşadı. Programda masal kahramanı örümcek adam davul çaldı çocuklar büyük coşku yaşadı.
“Gelecek kuşaklara karşı da sorumluluk taşıyoruz"
Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz yaptığı açıklamada, temelleri 1980 yılında Söke’de atılan şirketin ilçeye çok şey borçlu olduğunu belirterek, “Şirket olarak sadece bugünü değil, gelecek kuşaklara karşı da sorumluluk taşıyoruz. Bu nedenle bu projeye büyük önem verdik. Uzun bir süredir evlerinden çıkamayan çocuklarımızın bayramlarını buruk kutlamalarını istemedik. Onların yüzlerini biraz olsun güldürebildiysek, neşelerine ortak olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

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